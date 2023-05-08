بالصور.. حماد يشارك في احياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945

شارك وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، في احياء اليوم الوطني للذاكرة، المخلد للذكرى الـ78 لمجازر 8 ماي 1945.

وسجل الوزير حماد، تواجده صباح اليوم الإثنين، بساحة المقاومة بالجزائر الوسطى، رفقة والي الولاية عبد النور رابحي، والسلطات المحلية، العسكرية، وأعضاء الأسرة الثورية.

كما وضع وزير الشباب والرياضة إكليلا من الزهور، على النصب التذكاري في ساحة المقاومة ببلدية الجزائر الوسطى.

ويأتي هذا ضمن برنامج احياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ78 لمجازر “8 ماي 1948″، تحت شعار “ذكرى أمة، وفاء ومسيرة بناء”.