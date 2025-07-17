بالصور.. حماد يشرف على انطلاق البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة

أشرف رئيس اللجنة الاولمبية والرياضة الجزائرية، عبد الرحمان حماد، أمس الأربعاء، على انطلاق البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة.

وسجل عبد الرحمان حماد، حضوره بالمسبح الاولمبي لمركب “5 جويلية”، أين أشرف على انطلاق البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة.

كما اغتنم رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، هذه المناسبة، لتأكيد الأهمية الكبير التي توليها اللجنة لتطوير رياضة السباحة في الجزائري، ودعم المواهب الشابة.

من جهة أخرى، أعرب عبد الرحمان حماد، عن سعادته بمستوى التنظيم الذي شهدنه هذه البطولة، والمشاركة الواسعة للسباحين، مثنيا على جهود الاتحادية الجزائرية للالعاب المائية، وكل المساهمين في انجاح هذا الحدث الرياضي.