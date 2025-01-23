بالصور.. حماد يشرف على تكريم قدامى رياضيي ولاية البويرة

حلّ رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، ضيفا على ولاية البويرة، في إطار برنامج “يوم صد النسيان”.

وكان حماد، مرفوقا في هذه الزيارة، بوفد من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، والذين تم استقبالهم من والي ولاية البويرة، عبد الكريم لعموري.

وشملت زيارة رئيس اللجنة الأولمبية، لولاية البويرة، عدة محطات، على غرار المركز النفسي والبيداغوجي، أين كرم 50 طفلا من ذوي الهمم، المتفوقين في النشاطات الرياضية. تلتها زيارة للمركب الرياضي “رابح بيطاط”.

وقام عبد الرحمان حماد، بتكريم 18 شخصية، بين رياضين سابقين، وفاعليين في قطاع الرياضية من ولاية البويرة، في حفل نظمته اللجنة الأولمبية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية.