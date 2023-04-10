بالصور.. حماد يعاين ملعب ببلدية شرشال ويوجه هذه التعليمات

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الإثنين، رفقة الوفد المرافق له بزيارة عمل لولاية تيبازة، لمعاينة العديد من المشاريع الشبابية والرياضية.

وحسب بيان الوزارة، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، فقد وقف الوزير حماد على آخر التجهيزات لملعب كرة القدم الذي يتسع على 10 آلاف مقعد بأرضية معشوشبة طبيعيا.

كما أوضح البيان، أن الوزيرحماد أسدى تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بهذا الصرح الرياضي وتسليمه قبل 5 جويلية ليدخل حيز الخدمة لفائدة شباب المنطقة.