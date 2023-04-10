إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. حماد يعاين ملعب ببلدية شرشال ويوجه هذه التعليمات

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. حماد يعاين ملعب ببلدية شرشال ويوجه هذه التعليمات
  • 165
  • 0

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الإثنين، رفقة الوفد المرافق له بزيارة عمل لولاية تيبازة، لمعاينة العديد من المشاريع الشبابية والرياضية.

وحسب بيان الوزارة، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، فقد وقف الوزير حماد على آخر التجهيزات لملعب كرة القدم الذي يتسع على 10 آلاف مقعد بأرضية معشوشبة طبيعيا.

كما أوضح البيان، أن الوزيرحماد أسدى تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بهذا الصرح الرياضي وتسليمه قبل 5 جويلية ليدخل حيز الخدمة لفائدة شباب المنطقة.Peut être une image de 4 personnesPeut être une image de 4 personnesPeut être une image de 1 personnePeut être une image de 2 personnesPeut être une image de 6 personnes

Peut être une image de 4 personnes

رابط دائم : https://nhar.tv/poteJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر