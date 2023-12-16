بالصور.. حماد يفتتح أشغال اللقاء التقييمي لقطاع الشباب والرياضة

افتتح وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، صباح اليوم السبت، أشغال اللقاء التقييمي لقطاعه، من قاعة المحاضرات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وجرى افتتاح اللقاء التقييمي، بحضور عدة شخصيات مهمة، على غرار رئيس المجلس الأعلى للشباب.

كما سجل أيضا كل من رئيس لجنة الشباب والرياضة والمجتمع المدني بالمجلس السعبي الوطني، حضوره، إلى جانب رئيس لجنة الشباب بمجلس الأمة، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي.

من جهة أخرى، شارك اطارات الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، في هذا اللقاء، بالإضافة لـ58 مدراء الشباب والرياضة، ومدراء المؤسسات تحت الوصاية.