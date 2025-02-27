بالصور.. حماد يفوز بعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية

فاز عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، بانتخابات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائري، ليتولى بذلك عهدة جديدة.

وجرت صباح اليوم الخميس، أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بحضور أغلبية الأعضاء.

وأسفرت الانتخابات، على فوز حماد عبد الرحمان، بالأغلبية الساحقة، بنتيجة 139 صوت، مقابل صوتين (لا)، و6 أصوات ملغات.

وبهذا سيتولى البطل الجزائري الأسبق، رئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، لعهدة أولمبية جديدة.