بالصور: حماس الفلسطينية تجري مشاورات مع الأحزاب السياسية الجزائرية 

عقد حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجزائر لقاءً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب السياسية الجزائرية لدعم ومساندة شعبنا الفلسطيني.

وحسب بيان حماس إستقبل اليوم ممثل الحركة يوسف حمدان، ممثلين عن الأحزاب السياسية الجزائرية. منهم ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني، حزب العمال، حزب صوت الشعب. بالإضافة إلى حركة البناء الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، حركة مجتمع السلم، حزب تاج. وأيضا حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية، حزب الجيل الجديد، حزب طلائع الحريات.

وخلال هذا اللقاء التشاوري تم تقديم عرضاً لآخر المستجدات السياسية، الميدانية والإنسانية في معركة طوفان الأقصى.

كما اشاد ممثل الحركة في الجزائر حمدان بالموقف الجزائري الرسمي والحزبي والشعبي في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني. كما أبدى في الوقت ذاته تتطلع الحركة لدعم وتطوير هذا الموقف في مستوياته المختلفة.

وفي ذات اللقاء أكد حمدان على عافية المقاومة وكفاءتها الميدانية وقدرتها على الاستمرار في استنزاف العدو الصهيوني. وكذا الصمود في الدفاع عن الأرض والمقدسات والشعب مهما كلف الثمن أو طال الزمن.

وفي ظل سياسة التجويع التي يفرضها الصهاينة على الشعب الفلسطيني بموازاة سياسية التقتيل، أكد حمدان إلى على ضرورة تطوير الدعم المادي الرسمي والشعبي.