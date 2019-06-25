بالصور: حمام ميت داخل قطار نقل القمح من العاصمة إلى البليدة

نشرت صفحة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، صور قطار نقل القمح من العاصمة إلى البليدة، في داخلها طائر الحمام ميت.

وحسب ما نقتله الصفحة، في الفايسبوك،أن صاحب القاطرة أغلق على الحمام، في القطار، وعند وصول البضاعة، تم العثور عليه ميتا.

وحدثت الواقعة، الأسبوع الفارط، أين تم التخلص من الحمام، وإرسال الشحنات إلى مطاحن البليدة.

ومن جهتها، أعلمت المنظمة إدارة الديوان الوطني للحبوب “OAIC”، معتبرا هذا الأمر لا مبالاة وتهاون بصحة المستهلك.