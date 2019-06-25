بالصور: حمام ميت داخل قطار نقل القمح من العاصمة إلى البليدة

أخبار الجزائر
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بالصور: حمام ميت داخل قطار نقل القمح من العاصمة إلى البليدة
بقلم أسماء.ع

نشرت صفحة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، صور قطار نقل القمح من العاصمة إلى البليدة، في داخلها طائر الحمام ميت.

وحسب ما نقتله الصفحة، في الفايسبوك،أن صاحب القاطرة أغلق على الحمام، في القطار، وعند وصول البضاعة، تم العثور عليه ميتا.

وحدثت الواقعة، الأسبوع الفارط، أين تم التخلص من الحمام، وإرسال الشحنات إلى مطاحن البليدة.

ومن جهتها، أعلمت المنظمة إدارة الديوان الوطني للحبوب “OAIC”، معتبرا هذا الأمر لا مبالاة وتهاون بصحة المستهلك.

#فضيحة_!قطار نقل القمح من العاصمة للبليدة،حيث تم الغلق على الحمام في القطار و لما وصلت البضاعة للبليدة…. العثور على…

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Mardi 25 juin 2019


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