بالصور.. حملة التبرعات لعائلة مكري تتواصل بعين الذهب في تيارت

تتواصل نهار اليوم الجمعة حملة جمع التبرعات لعائلة مكري والاشقاء الثلاثة من بلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت.

حيث ينتشر العشرات من الشباب المتطوعين هذا اليوم عبر إقليم بلدية عين الذهب.

أين تستمر العملية التي تتوقف حاليا على جمع 958 مليون سنتيم وينتظر أن يتم إنهاء جمع المبلغ اليوم بعين الذهب.

اين لاحظنا كذلك مشاركة واسعة لعنصر الجنس اللطيف اللواتي إنتشرن عبر الطرقات بعين الذهب.

للمشاركة في عملية جمع المليار سنتيم في حملة تضامنية كبيرة إنتشرت عبر قطر ولاية تيارت.

الحملة التي وجدت صدى كبير لدى الصغير والكبير من أجل إدخال الفرحة على عائلة مكري لإجراء عملية زرع الكلي بالأردن.