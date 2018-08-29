بالصور.. حملة تحسيسة حول السلامة المرورية في سطيف

شرعت مصالح أمن ولاية سطيف اليوم الأربعاء في خرجات ميدانية تحسيسية حول السلامة المرورية لفائدة سائقي حافلات النقل الجماعي للمسافرين.

هذه العملية تدخل في إطار الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتحسيس سائقي مركبات النقل الجماعي.

وتذكيرهم بقواعد السياقة السليمة وباحترام قانون المرور.

وبدأت الحملة على مستوى محطة نقل المسافرين لذات الولاية لفائدة شريحة سواق حافلات نقل المسافرين على المسافات طويلة.

حيث قاموا بتوزيع مطويات وقدموا إرشادات حول ضرورة التأكد من صلاحية المركبة.

وعدم تناول أدوية لها مضاعفات سلبية على السائق وتفادي أي شيء له تأثير جانبي على السياقة.

كالحديث أو الأكل و استعمال الهاتف و التأكد من وجود سائقين في كل حافلة وتفادي كل مسببات الإرهاق.