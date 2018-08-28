بالصور.. حملة تحسيسية بشعار “تناول غذاء صحي بأقل تبذير” في أدرار

أسدل الستار اليوم الثلاثاء بأدرار على فعاليات القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف.
التي أطلقتها مصالح التجارة تحت إشراف الوزارة الوصية بالتنسيق مع الشركاء المحليين من هيئات و تشكيلات جمعوية.
وخلال لقاء تقييمي لمجريات سير هذه القافلة التي انطلقت منذ شهر ماي الماضي تحت شعار ” تناول غذاء صحي بأقل تبذير “.
تمت الإشارة إلى أن القافلة عرفت تجنيد 18 مشاركا من هيئات وجمعيات حماية المستهلك و منظمات أخرى.
وتوزيع مطويات ونشاطات جوارية عبر الفضاءات العمومية والمرافق الشبانية.
بالتعاون مع الأطباء حول كيفية احترام التدابير الوقائية ضد التسممات الغذائية و تفادي التبذير للمواد الإستهلاكية .
كما نظمت لقاءات تحسيسية حول كيفية التعامل مع أضحية العيد فيما يتعلق بالنظافة وطريقة التخزين في الظروف الملائمة.
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