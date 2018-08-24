بالصور.. حملة تحسيسية حول الكوليرا بالعاصمة

قام المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالعاصمة اليوم بحملة تحسيسية حول التسممات الغذائية وداء الكوليرا.

كما شملت الحملة لصق مطويات تعريفية بالمنظمة وتحذر التسممات الغدائية داخل الحافلات بباب الوادي

تحسيس المواطنين حول التسممات الغدائية و مخاطرها و ما ينتج عنها من اضرار خاصة مرض الكوليرا الذي اصبح حديت الساعة.

وشملت الحملة ايضا شاطئ عين البنيان، حيث قام افراد المنظمة بعملية تنظيف شاطئ من النفايات المتراكمة.

هذه الحملة عرفت اقبال كبير من المواطنين، كما عرفت تفاعل جيد من المصطافيين.