بالصور..حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا بالمناطق النائية بسيدي بلعباس

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن القيادة شرعت في هذه الحملة إبتداء من يوم 26 نوفمبر الجاري .

وأوضح المصدر نفسه، أن سكان دوار كرزوطة، فرعت الزيت، رجم دموش، بئر الحمام والمرحوم خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة.

وأفاد بيان ذات الهيئة، أنه تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية ومكونة من أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية، بالإضافة إلى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل و طرق الوقاية منه.

ومن جهتهم، عبّر المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة الصحية عن استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية وعرفانهم للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون و المساعدة للمواطنين و الوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق الحدودية و كذا المعزولة.