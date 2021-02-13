بالصور.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لسكان رقان بأدرار

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثالثة خلال يومي 10 و11 فيفري، حملات طبية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا.

وتمت العملية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني،عن طريق مصالحها للصحة العسكرية، بالتنسيق مع الهيئات المدنية إلى منطقة رقان بولاية أدرار.

وتوجهت هذه القوافل الطبية المجهزة بمعدات طبية وصيدلانية إلى مناطق قصر تاوريرت، قصر أزرافيل، حي النجاة وقصر تاعرابت برقان.

وتتكون الأطقم الطبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين، أين تم تحسيس وتلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية.

إضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا كوفيد-19، مع توزيع حصص من اللوازم الطبية وأدوية.

ولقيت المبادرة استحسان مواطني المناطق الذين عبّروا عن امتنانهم للجيش الشعبي الوطني،الذي لا يدخّر أي جهد للوقوف إلى جانب المواطنين.