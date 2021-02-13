بالصور.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لسكان رقان بأدرار

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثالثة خلال يومي 10 و11 فيفري، حملات طبية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا.
وتمت العملية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني،عن طريق مصالحها للصحة العسكرية، بالتنسيق مع الهيئات المدنية إلى منطقة رقان بولاية أدرار.
وتوجهت هذه القوافل الطبية المجهزة بمعدات طبية وصيدلانية إلى مناطق قصر تاوريرت، قصر أزرافيل، حي النجاة وقصر تاعرابت برقان.
وتتكون الأطقم الطبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين، أين تم تحسيس وتلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية.
إضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا كوفيد-19، مع توزيع حصص من اللوازم الطبية وأدوية.
ولقيت المبادرة استحسان مواطني المناطق الذين عبّروا عن امتنانهم للجيش الشعبي الوطني،الذي لا يدخّر أي جهد للوقوف إلى جانب المواطنين.
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