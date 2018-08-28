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بالصور.. حملة تنظيف بأحياء ولاية بشار تحضيرا للدخول الاجتماعي

أخبار الجزائر
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بالصور.. حملة تنظيف بأحياء ولاية بشار تحضيرا للدخول الاجتماعي
بقلم شهرزاد مزياني

تشهد أحياء ولاية بشاراليوم الثلاثاء،  حملة تنظيف واسعة، وذلك تحضيرا للدخول الإجتماعي المقبل 2019/2018 ، وتنفيذا لتعليمات والي الولاية .

وحسبما جاء بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، “انه استعدادا للدخول الإجتماعي ، سارعت العديد من القطاعات و الجهات الى اطلاق حملة نظافة واسعة تشمل جميع احياء ومناطق بلدية بشار” .

 وقد عرفت الحملة مشاركة واسعة من طرف العديد من الجهات الفاعلة على غرار ولاية بشار ، مديرية البيئة ، محافظة الغابات ، الى جانب جمعية الحي .

وفي الختام دعت الجهات المختصة للولاية ،المواطنين المساهمة بقوة في نظافة المحيط من أجل المحافظة على الصحة العامة وجمال المدينة .


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التعليقات (1)

  • شخص

    لو اعتمدنا على مثل هذا العمل التطوعي (خاصة لجان الأحياء) لسهلنا عمل عمال النظافة و لأصبحت الجزائر وردة
    و لكن و آه من لكن !!!

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