بالصور.. حملة تنظيف بأحياء ولاية بشار تحضيرا للدخول الاجتماعي

تشهد أحياء ولاية بشاراليوم الثلاثاء، حملة تنظيف واسعة، وذلك تحضيرا للدخول الإجتماعي المقبل 2019/2018 ، وتنفيذا لتعليمات والي الولاية .

وحسبما جاء بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، “انه استعدادا للدخول الإجتماعي ، سارعت العديد من القطاعات و الجهات الى اطلاق حملة نظافة واسعة تشمل جميع احياء ومناطق بلدية بشار” .

وقد عرفت الحملة مشاركة واسعة من طرف العديد من الجهات الفاعلة على غرار ولاية بشار ، مديرية البيئة ، محافظة الغابات ، الى جانب جمعية الحي .

وفي الختام دعت الجهات المختصة للولاية ،المواطنين المساهمة بقوة في نظافة المحيط من أجل المحافظة على الصحة العامة وجمال المدينة .