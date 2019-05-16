بالصور.. حملة تنظيف واسعة لشوارع “تنركوك” بأدرار بعد أحداث الشغب

قام سكان دائرة تنركوك، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بتنظيم حملة نظافة واسعة مباشرة بعد صلاة التراويح.

وذلك بهدف تنظيف وإزالة بقايا ومخلفات أحداث العنف والشعب التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة على خلفية انعدام فرص الشغل وغياب الحوار بين المسؤولين والمواطنين بالمنطقة.

حيث أسفرت هذه الأحداث عن حرق كلي لمقر الدائرة وحرق المركبات وغير ذلك

فيما تم تسجيل العديد من الإصابات في صفوف أعوان مكافحة الشغب والمحتجين

وتزامنت حملة النظافة التي سخرت لها كل الإمكانات من طرف المواطنين وبمساعدة أعوان الحماية المدنية مع عودة الهدوء إلى الشوارع بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب و إطلاق سراح عدد من المحتجين الموقوفين حسب مصادر من المنطقة.