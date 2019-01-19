بالصور.. حملة جمع مليار سنتيم لعائلة مكري تتواصل في تيارت

تعتبر من المبادرات الأولى، حين يقوم شباب ومواطنين من سيدي عبد الرحمن بتيارت بالتجند على كل مداخل طرقات البلدية.

وبشعار كلنا عائلة مكري وإزرع الأمل للسعي من أجل جمع مليار سنتيم لعملية زرع الكلى بالأردن يحتاجها 3 أشقاء العائلة.

للإشارة أن “النهار” وقفت على هذه الحالة مسبقا لتلقى اليوم هذه الهبة التي تحتاج المحسنين من أهل الخير والكثير من الناس.

خاصة من قطاع التجارة والمقاولاتية للتبرع والمساعدة بالقدر المستطاع لجمع المبلغ المالي في الايام القليلة القادمة.

حيث لحد الساعة تم جمع 500 مليون سنتيم ولازالت بحاجة للتسريع في العملية من أجل الوصول الى المبلغ المراد جمعه.

للعلم أن هذه المبادرة التضامنية توسعت ومست البلدات المجاورة، وقد أصبح بيت العائلة موقعا للزيارات التضامنية من الكثير من المواطنين.

من أجل جمع مبلغ المليار سنتيم لهذه العائلة، حيث إنتشرت الملصقات في كل مكان.

وقد عبر الكثير من المواطنين الذين إنخرطوا في هذه العملية على إستعدادهم ومواصلة المبادرة الى غاية تجميع هذا الرقم الذي ليس بالمستحيل.

النهار ” كانت أولى الوسائل الإعلامية التي رافقت هذه العائلة ولازالت من أجل بعث نداءها على أوسع نطاق.

خاصة وأن أفرادها ومنذ سنة 2014 تستمر معاناة عائلة مكري ببلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت مع مرض الكلى.

فلازال الأخ البكر سليمان يعالج القصور الكلوي، فيما تبقى أختاه التوأم أحلام وأسماء تتكبد مشقة العناء لإجراء تصفية الدم في ظروف صعبة.

ذهابا وإيابا الى مدينة فرندة بتيارت، حيث وللحد من المعاناة، فتحت نافذة أمل لهم بإجراء عملية بعد إستعداد والديهما للتبرع.

حكاية هذه العائلة تستمر بمعاناة المرض وأكثر من ذلك قصة الشقيق الأكبر سليمان.

والذي رغم مرضه الا انه يتكفل بعائلته ويتحمل اعباء ذلك رفقة والده العاطل عن العمل.

وقد جاءت هذه المبادرة اليوم لتثمين ندائهم من طرف الكثيرين في صور تصنع اليوم طرقات وأحياء المدينة.

في جو تضامني منقطع النظير يدل على ان الخير لا يزال حيا في قلوب هؤلاء المواطنين.

الذين صنعوا بتضامنهم لحمة ووحدة لأهل المنطقة، ستغير حتما من اشكال البعد وتعيد الامل الى فعل الخير.

كما هو إعادة الأمل لهذه العائلة التي باتت في أيدي آمنه لإنقاذها وتسهيل إجراء العملية الجراحية في أقرب الآجال.