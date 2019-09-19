بالصور.. حملة ذات منفعة عامة بمغنية في تلمسان

قام سكان حي عمر المختار ببلدية مغنية في تلمسان بحملة نظافة واسعة في حيهم.

وشملت العملية تنظيف المحيط من الأتربة والأعشاب؛ ناهيك عن تنظيف أقبية العمارات، فضلا عن وضع حاويات قمامة بالحي للحـدّ من الرمي العشوائي للنفايات المنزلية

كما قام السكان بدهن الأرصفة والجدران، إلى جانب تجسيد رسومات على جدران العمارات وتهدف هذه البادرة إلى تحسين المنظر العام للحي والحفاظ على البيئة.

واستحسن السكان هذه المبادرة حيث انخرط الكل بمسؤولية في إنجاحها كما برمج السكانم عملية غرس عدد من الأشجار خلال شهر أكتوبر المقبل.