بالصور.. حملة ذات منفعة عامة في تيسمسيلت

تم اليوم بمدينة تيسمسيلت تنظيم مبادرة تحسيسية ترمي لتشجيع المواطنين على المحافظة نظافة المدينة تحت شعار “نظفوا أفنيتكم وصية نبيكم”.

المبادرة انطلقت على مستوى حي “500 مسكن” منظمة من طرف مديرية البيئة بالتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات.

شملت لقاءات جوارية وتوزيع مطويات على المواطنين من أجل الحفاظ على نظافة المدينة وترسيخ ثقافة بيئية لدى الأطفال.

وتم بالموازاة مع هذه العملية غرس أكثر من 500 شجيرة تزيينية وتجسيد عملية تنظيف واسعة بالحي بمشاركة عديد الجمعيات ومواطنين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج المسطر من قبل السلطات الولائية والرامي لاستدراك الوضع البيئي بمختلف مدن الولاية.