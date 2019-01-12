بالصور.. حملة نظافة بقرية عين الكرمة في تيسمسيلت

شهدت قرية عين الكرمة ببلدية تيسمسيلت اليوم السبت حملة تنظيف تطوعية واسعة.

العملية التطوعية التي أشرف على انطلاقتها الأمين العام للولاية عبد الكريم مغربي مست جميع التجمعات السكنية التي تضمها هذه القرية.

حيث شملت إزالة النفايات المنزلية و الهامدة و كذا الأعشاب الضارة و تنقية البالوعات و قنوات صرف مياه الأمطار إضافة إلى غرس شجيرات تزينية.

وبهدف إنجاح هذه العملية التطوعية سخرت إمكانيات مادية وبشرية هامة بمشاركة مصالح البلدية والدائرة.

كما تم تجنيد أزيد من 40 عون للنظافة تابعين للقطاعات المذكورة إضافة إلى خمس شاحنات لرفع القاذورات.

ومكنت هذه المبادرة من إزالة حوالي 100 طن من النفايات المنزلية والهامدة فضلا عن إزالة عدة نقاط سوداء كانت تشوه المنظر العام بقرية عين الكرمة.