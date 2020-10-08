بالصور.. حميدو يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

استقبل وزير السياحة الصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، مساء اليوم الخميس ، سفير البرتغال بالجزائر لويس دي البكارك فيرلوزو.

واستعرض معه الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين البلدين، من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

في البداية ثمن الوزير العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، معربا عن أمله في تكثيف الجهود للدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة في كل من مجال التكوين السياحي والفندقي، وفي الصناعة التقليدية والحرف، و كذا العمل العائلي.

وأكد على ضرورة تفعيل كل من اتفاق التعاون في مجال السياحة، بروتوكول التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وكذا برنامج التعاون في مجال التكوين السياحي، المبرمة بين البلدين.

من جهته أشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر والبرتغال، مؤكدا على استعداده للدفع بالعلاقات الثنائية خاصة في المجال السياحي ومجال الصناعة التقليدية، وأهمية العمل من أجل تجسيد المشاريع المدرجة ضمن مخطط العمل المسطر بين البلدين.

في ختام اللّقاء، اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز وتكثيف اللقاءات الثنائية من أجل تجسيد محاور التعاون الثنائي والعمل سويا على بناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.