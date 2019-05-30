بالصور..حوالي 1600 سكن ضمن مختلف الصيغ تسلم لأصحابها بسكيكدة

تم اليوم الخميس بسكيكدة، تسليم مفاتيح 1599 سكنا ضمن مختلف الصيغ لمستحقيها عبر عديد بلديات الولاية .

و قد تم تسليم مفاتيح 1150 سكنا بصيغة البيع بالإيجار “عدل 1” و المتواجدة بالقطب العمراني الجديد بوزعرورة ببلدية

كما تم خلال ذات الحفل تسليم مفاتيح 96 سكنا بصيغة الترقوي المدعم 46 منها ببلدية سكيكدة و50 ببلدية فلفلة

فيما بلغت حصة السكن العمومي الإيجاري، التي تم تسليم مفاتيحها اليوم 353 سكنا لمستفيدين من بلديات عين قشرة و القل .

وأكد الوالي أن عمليات توزيع السكنات مستمرة وسيتم قبل نهاية السنة الجارية توزيع سكنات ضمن مختلف الصيغ عبر عديد البلديات

على غرار عزابة وحمادي كرومة ورمضان جمال وذلك بمجرد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للأحياء السكنية الجديدة.