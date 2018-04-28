بالصور.. حي الشهيد “حمدي سليمان” ببودواو أحسن حي ببومرداس 2018

توج حي الشهيد “حمدي سليمان” بمدينة بودواو بولاية بومرداس بجائزة أحسن حي بالولاية TOP CITY بالولاية لعام 2018 .

بعد تنافس محتدم مع عدد كبير من الأحياء المشاركة في الطبعة الأولي من هذه المسابقة.

واحصت اللجنة الولائية لهذه المسابقة مشاركة ما يزيد عن 20 حيا عبر 21 بلدية من الولاية في تصفياتها النهائية.

وعادت المرتبة الثانية إلى حي الشهيد ” علي بويحياوي” من بلدية بومرداس والمرتبة الثالثة ظفر بها حي “روابع” بشعبة العامر.

و سيتم توزيع الجوائز الثلاثة الأولي وجوائز أخري رمزية وتكريمية تخصص لمختلف المشاركين في المسابقة يوم الفاتح من ماي القادم.

في حفل سيقام على مستوى الحي الفائز ببلدية بودواو تحت إشراف الوالي.

ويكرم الحي الفائز بالجائزة الأولي من طرف الوالي بتجهيزات وعتاد مختلف وإنجاز مرافق معينة تتعلق البيئة والنظافة وغيرها.

حسب رغبات الفائزين تناهز قيمتها واحد مليون دج والحائزين على المراتب الثانية والثالثة والرابعة سيتم تكريمهم بجوائز خاصة.