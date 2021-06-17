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بالصور.. خالدي سواكري مدوار حماد وإيلاس حاضرون بملعب وهران الجديد

الرياضة
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بالصور.. خالدي سواكري مدوار حماد وإيلاس حاضرون بملعب وهران الجديد صورة مركبة
بقلم يونس رزيق

شهدت مواجهة المنتخب الوطني المحلي الودية التحضيرية ضد المُنتخب الليبيري الجارية حاليا بالملعب الجديد لوهران حضور رسمي كبير يتقدمهم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وكذا الوزيرة المُنتدبة المُكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري.

اللقاء شهد أيضا تواجد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية عبد الرحمان حماد وكذا رئيس اللجنة المُنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة بوهران صيف 2020 سليم إيلاس.

وعرفت المواجهة حضور رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار وكذا نائب ريس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” “ياسين بن حمزة” ولاعب جبهة التحرير الوطني السابق محمد معوش والذي يُعتبر عضو في المكتب الفيدرالي للفاف.


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