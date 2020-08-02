بالصور.. خالدي وسواكري يزوران مصالح وزارة الشباب والرياضة

الرياضة
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بالصور.. خالدي وسواكري يزوران مصالح وزارة الشباب والرياضة
بقلم إسماعيل عشاش

زار وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي برفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، مصالح الوزارة، لتقديم تهاني العيد.

وتمنى الرجل الأول في الرياضة الجزائرية والبطلة السابقة، كل التوفيق للعاملين صبيحة اليوم ثالث أيام عيد الأضحى.

وأعرب خالدي وسواكري عن أملهما في تمكن الجميع، من القيام بمهامه في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب كورونا.


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