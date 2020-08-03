بالصور.. خالدي وسواكري يعرضان بروتوكول العودة للتدريبات للرياضيين المؤهلين لأولمبياد طوكيو

عرض وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضات النخبة سليمة سواكري، برتوكول العودة للتدريبات بالنسبة للرياضيين المؤهلين والمرشحين لأولمبياد طوكيو 2021.

واجتمع الوزير خالدي، وكاتبة الدولة سواكري، اليوم الإثنين، برؤساء الاتحادات الرياضية، والمدريين الفنيين الوطنيين، بالإضافة للرياضيين المؤهلين والمرشحين لأولمبياد طوكيو، والألعاب البارلمبية 2021.

وتم خلال هذا اللقاء، عرض البروتوكول الصحي الخاص بالعودة للتدريبات، والذي تم اعداده من اللجنة الطبية للمركز الوطني للطب، في شكل دليل خاص بكل اختصاص.

وتم الخروج من هذا اللقاء بمجموعة من القرارت، والتوصيات، أبرزها:

تكليف المركز الطبي الوطني للطب الرياضي، بمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي لكل اختصاص بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية المعنية.

تعيين نقطة اتصال دائمة، متمثلة في الأطباء الفيدراليين للاتحادات الرياضية، للتنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي، في تنفيذ ومتابعة هذا البروتوكول.

ايلاء العناية الخاصة، في تنفيذ البروتوكولات الصحية المتعلقة برياضيي ذوي الهمم المتأهلين للألعاب البارالمبية.

دعوة جميع الفاعلين في العودة إلى التدريبات، للتحلي بروح المسؤولية، والتقيد الصارم بتدابير الوقاية الي أقرها المركز الوطني للطب الرياضي.

السهر على توفير الظروف المثلى لتحضيرات الرياضيين المتأهليم إلى الألعاب الأولمبية، والبارالمبية.