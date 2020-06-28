بالصور.. خالدي يتفقد تقدم الأشغال بملعب براقي رفقة السفير الصيني

قام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، بزيارة تفقدية لملعب براقي، قصد الوقوف على مدى تقدم الأشغال بالمشروع.

وكان الوزير خالدي، مرفوقا في هذه الزيارة، بكل من سفير دولة الصين بالجزائر، بالإضافة لوالي ولاية العاصمة.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما كشف عنه وزير الشباب والرياضة، لتفقد مد تقدم الأشغال بالملعب، عل ضوء القرارات المتخذة في آخر زيارة للمشروع يوم 8 ماي الفارط.

واعتبر الوزير سيد علي خالدي، أن اشراك سفير جمهورية الصين، في هذه الزيارة، كان دافعا اضافيا، لحث الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز، على الوفاء بالتزامها، وتسليم المشروع في الآجال التعاقدية، تحسبا لاستحقاقات رياضية هامة سيحتضنها الملعب.