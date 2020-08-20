بالصور.. خالدي يحيي اليوم الوطني للمجاهد من سعيدة

أحيا وزير الشباب والرياة، سيد علي خالدي، اليوم الخميس، ذكرى يوم المجاهد “20 أوت”، من مقبرة الشهداء بولاية سعيدة.

ووضع الوزير خالدي، إكليلا من الورود، ترحما شهداء الوطن، قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب على روحهم الطاهرة.

وبهذه المناسبة أيضا، نشر وزير الشباب والرياضة، كلمة عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، أبرز من خلالها قيمة وأهيمة تاريخ “20 أوت”، بالنسبة للجزائر والجزائريين.

يذكر أن وزير لشباب والرياضة، سيد علي خالدي، كان مرفوقا في هذه الزيارة، باللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني محمد معوش، والعديد من الوجوه البارزة، والإطارات السامية.