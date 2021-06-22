بالصور.. خالدي يستقبل السفير الياباني بالجزائر تحضيرا للألعاب الأولمبية 2021

إستقبل صبيحة اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، سعادة سفير اليابات بالجزائر “كونو أكيرا” في زيارة عمل تحسبا لمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

و قد شكل اللقاء فرصة للإطلاع على الجوانب التحضيرية والتنظيمية المتعلقة بالألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بما في ذلك تفاصيل ظروف إقامة ومشاركة الرياضيين الجزائريين المتأهلين لهذا الاستحقاق الرياضي الدولي.

كما سمحت المحادثات بالتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة.