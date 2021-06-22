بالصور.. خالدي يستقبل السفير الياباني بالجزائر تحضيرا للألعاب الأولمبية 2021

إستقبل صبيحة اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، سعادة سفير اليابات بالجزائر “كونو أكيرا” في زيارة عمل تحسبا لمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
و قد شكل اللقاء فرصة للإطلاع على الجوانب التحضيرية والتنظيمية المتعلقة بالألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بما في ذلك تفاصيل ظروف إقامة ومشاركة الرياضيين الجزائريين المتأهلين لهذا الاستحقاق الرياضي الدولي.
كما سمحت المحادثات بالتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة.
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