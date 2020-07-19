بالصور.. خالدي يعاين تقدم الأشغال بالمنشآت الرياضية الخاصة بالألعاب المتوسطية

تفقد وزير الشباب الرياضة سيد علي خالدي، اليوم الأحد، مدى تقدم الأشغال بالمنشآت الرياضية، المقرر لها استضافت ألعاب البحر المتوسط بوهران.

ووقف الوزير خالدي، خلال هذه الزيارة، على العديد من المنشآت الرياضية، على غرار المركب الأولمبي، والقرية المتوسطية.

واستحسن وزير الشباب والرياضة، تقدم وتيرة الأشغال، وأكد على ضرورة احترام آجال تسليم هذه الهياكل، مع مراعاة معايير الجودة في الإنجاز.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، كان مرفوقا خلال هذه الخرجة التفقدية، بكل من وزير السكن العنران والمدينة، كمال نصري، وسليمة سواكري، كاتبة الدولة المكلفة برياضات النخبة.