بالصور..خبر إنهاء مهام المدير العام لمركب الحجار يخرج العمال للإحتجاج 

خرج صبيحة اليوم الإثنين، عدد كبير من عمال مركب الحديد والصلب سيدار الحجار عنابة في مسيرة إحتجاجية سلمية تضامنية

مع المدير العام شمس الدين معطاء الله، الذي روجت أخبار عن إنهاء مهامه من طرف وزارة الصناعة.

العمال تنقلوا إلى مقر مجمع سيدار بالشعيبة، لطلب توضيحات عن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف وما مدى صحه الخبر .

معبرين في نفس الوقت رفضهم التام لفكرة إنهاء مهام المدير، الذي حسبهم أعاد الهيبة للمركب .

من جهتها نقابة عمال مركب الحجار للحديد والصلب،أرسلت بيان مساندة للمدير العام،مؤكدين أن أطراف خارجية نافذة تريد زعزعة إستقرار المركب وخوصصته.

وفي إتصال هاتفي مع النهار، أكد المدير العام،أنه يزاول مهامه بطريقة عادية وأنه لم يتلقى أي مراسلة من الوزارة الوصية.

موجها في ذات السياق أصابع الإتهام إلى بعض الأطراف التي تريد ضرب إستقرار المركب و نشر البلبلة وسط العمال .