بالصور.. خروج الطلبة في مسيرة حاشدة بالعاصمة

خرج آلاف الطلبة اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، في مسيرة حاشدة، بعدما تجمعوا بساحة البريد المركزي، قادمين من مختلف معاهد وكليات جامعات العاصمة.

ويحمل الطلبة المحتجون فوق أكتافهم العلم الوطني بالإضافة إلى مختلف اللافتات والشعارات التي تعبر عن رفضهم لرموز النظام.

ويطالب الطلبة الذين بدأوا في مسيراتهم منذ 24 فيفري الماضي، برحيل الباءات الأربعة ومحاسبة “العصابة” كما سماها قائد الأركان.

في حين منعت مصالح الأمن تجمعا للطلبة بالبريد المركزي، وإحتشدت قوات مكافحة الشغب بكثافة مانعة المحتجين الإقتراب من سلالم المبنى.