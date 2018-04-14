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بالصور.. خروج سلحفاة بحرية ضخمة بشواطئ عين تموشنت

أخبار الجزائر
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بالصور.. خروج سلحفاة بحرية ضخمة بشواطئ عين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” صورا لخروج سلحفاة بحرية ضخمة من شاطئ ساسل بولاية عين تموشنت.

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