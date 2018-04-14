بالصور.. خروج سلحفاة بحرية ضخمة بشواطئ عين تموشنت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” صورا لخروج سلحفاة بحرية ضخمة من شاطئ ساسل بولاية عين تموشنت.
مبادرة وطنية قام بها سكان ولاية تندوف، حيث قام السكان بحفر قبور بمقبرة حي موساني لضحايا الطائرة العسكرية.
المبادرة قام بها سكان وفعاليات جمعوية في تندوف…
تمكن فلاح من ولاية الجلفة من زراعة الفستق الحلبي بأرض فلاحية يملكها.
وتعتبر التجربة الاولى في الجزائر لزراعة "البيستاش" بعدما كانت تستورد من الخارج.
وقال مختصون انه…
عرفت عديد المناطق بتيارت تساقطات مطرية معتبرة إستبشر بها السكان خيرا غير أنه وفي كل مناسبة تتساقط فيها الأمطار تظهر عيوب الإنجاز مبكرا
وهو ما وقفت…
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