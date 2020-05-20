بالصور.. خليفة أونيسي في زيارة عمل وتفقد إلى المستشفى الجهوي للأمن الوطني بوهران

قام المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي أمس الاربعاء بزيارة عمل وتفقد إلى المستشفى الجهوي للأمن الوطني بوهران.

وافق المدير العام للأمن الوطني خلال الزيارة التفقدية والي وهران عبد القادر جلاوي، وعدد من القيادات المركزية والجهوية والمحلية للشرطة.

وقام خليفة أونيسي بالوقوف على جاهزية الطاقم الطبي ومعاينة مختلف التجهيزات الحديثة والوسائل الطبية والمخبرية المسخرة للتكفل بالمرضى.

وذلك مع استعدادات إسناد المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في مواجهة فيروس كورونا في حال تطلب الوضع ذلك.

أين وجه خليفة أونيسي الشكر والعرفان للطاقم الطبي على الجهود المبذولة بالمستشفى الجهوي وبالمراكز الطبية الاجتماعية الملحقة به، داعيا إياهم لمواصلة أداء مهامهم الإنسانية.

كما أكد المدير العام دعم المديرية العامة للأمن الوطني لترقية المنظومة الصحية بالجهاز من خلال توفير شروط العمل والتكوين العالي.

ووقف المدير العام على عملية إنجاز مستلزمات الحماية الفردية منها البدلات والكمامات الوقائية.

وحفّز أونيسي العاملين بالورشة للرفع من قدرات الإنتاج لإسناد عناصر الشرطة بهذه الوسائل الضرورية، لوقايتهم خلال عملهم اليومي في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

وإختتم المدير العام زيارتة بمشاركة قوات الشرطة مأدبة الإفطار، حيث اعتبرها من السنن الحميدة التي تقوي أواصر المحبة والإخاء والتواصل بين منتسبي الشرطة.