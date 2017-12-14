بالصور.. خوالد يُودع بيت الإتحاد بالدموع

ودع المُدافع نصرالدين خوالد اليوم الخميس بيت إتحاد العاصمة بالدموع بعد 11 سنة قضاها بالقميص الأحمر والأسود.

وأقامت إدارة الفريق بقيادة الرئيس ربوح حداد حفلا على شرف إبن مدينة بسكرة صبيحة اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين.

حضره الطاقم الفني واللاعبين اللذين تأثروا بشدة لرحيل قائدهم مُؤكدين على أنه قدم الكثير لفريق سوسطارة.

وألقى الرئيس ربوح حداد كلمة على هامش الحفل أكد فيها أن خوالد قدم خدمات كبيرة للفريق وكان بمثابة القائد المثالي.

مُتمنين التوفيق له في بقية مشواره، وتلقى خوالد هدية بسيطة تمثلت في قميص الإتحاد ممضي من طرف كُل اللاعبين.