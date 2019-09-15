بالصور.. خير الدين بلقاسم يفوز بالمرتبة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز الدولية القرآن الكريم

فن وثقافة
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بالصور.. خير الدين بلقاسم يفوز بالمرتبة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز الدولية القرآن الكريم
بقلم مصطفى.ق

عاد اليوم إلى الجزائر الطالب “خير الدين بلقاسم ” الفائز بالمرتبة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز الدولية القرآن الكريم في دورتها 41.

خير الدين كان في استقباله بمطار بمطار الجزائر الدولي ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف.


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