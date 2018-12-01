بالصور.. خيمة عملاقة لعابري السبيل بالعطاف في عين الدفلى

نصبت جمعية “الشقاليل” بلدية العطاف في ولاية عين الدفلى جيمة عملاقة للتكفل بالفئات الهشة من سكان الولاية.

المبادرة تهدف الى التكفل بالامور اليمية للعائلات المعوزة واليتامى والنساء الأرامل بالعطاف والبلديات المجاورة.

كما يشارك أطباء من الجمعية و خارجها في توفير الرعاية الصحية المجانية للمحتاجين.

وتقوم نسوة من الجمعية بطبخ وجبات الغداء والعشاء للمحتاجين و المتسولين، حيث ستفتتح الخيمة لتقديم وجبة العشاء.

المبادرة التي استحسنها سكان الولاية يساهم في انجاحها العديد من المحسنين من سكان الولاية والولايات المجاورة.