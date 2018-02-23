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بالصور.. داربي بارادو والنصرية ينتهي بالتعادل والسياسي يعود للسكة الصحيحة

الرياضة
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بالصور.. داربي بارادو والنصرية ينتهي بالتعادل والسياسي يعود للسكة الصحيحة لقاء نادي بارادو نصر حسين داي
بقلم عبد النور.حواز

إنتهى الداربي العاصمي الذي جمع نادي بارادو بالضيف نصرحسين داي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف أمسية اليوم الجمعة.

والذي جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة 21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وتقدم لأصحاب الأرض زكرياء نعيجي في الدقيقة 60 قبل أن يُعدل أشبال المُدرب بلال دزيري في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

نفذها بنجاح الظهير الأيمن وليد علاطي، وسمح لفريقه بإقتناص نقطة ثمينة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

حيث لم ينهزم زملاء القائد أحمد قاسمي منذ 14 جولة بإحتساب تعادل اليوم.

وبدون جمهور فاز شباب قسنطينة على الضيف إتحاد بسكرة بهدف دون رد على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة سجله المُهاجم عبيد في الدقيقة ال9.

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