بالصور.. داربي مُثير ينتهي بلاغالب ولا مغلوب

إنتهى الداربي العاصمي الذي جمع إتحاد العاصمة بالضيف مولودية الجزائر بنتيجة هدفين في كل شبكة لحساب الجولة 21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وذلك في اللقاء الذي جرى أمسية اليوم السبت بملعب 05 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهيري كبير وأجواء خيالية صنعها أنصار الفريقين.

وتقدم أبناء سوسطارة في الشوط الأول بهدفين سجلهما أسامة درفلو في الدقيقة الأولى ورفيق بودربال في الدقيقة 19.

قبل أن يُعدل العميد في المرحلة الثانية بهدفين سجلهما بن دبكة سفيان في الدقيقة 57 وعبد الرحمن حشود في الدقيقة 71.