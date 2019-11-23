بالصور.. “دار واحة” لإيواء مرضى السرطان بقسنطينة

دشنت جمعية “واحة” لمساعدة مرضى السرطان اليوم السبت فضاء استقبال وإيواء لفائدة مرضى السرطان وأقاربهم “دار واحة” في قسنطينة.

الدار تقع بالوحدة الجوارية 18 بالمقاطعة الإدارية على منجلي في مدينة قسنطينة.

“دار واحة” المكونة من 4 إقامات مخصصة لإيواء المرضى واحدة منها مخصصة للأطفال.

المبادرة رأت النور بفضل تبرعات العديد من المحسنين والتي ستبدأ في استقبال المرضى “في غضون الأيام المقبلة”.

وتضم الدار إقامات وفضاء ثقافي وبيداغوجي وفضاء للعب وحديقة ومطعم وفضاء للدعم النفسي.

حيث تم تسمية هذه الأجنحة بأسماء عدد من أقارب المتبرعين الذين ساهموا في هذا المولود الجديد لـ”دار واحة” التي كانت أولى إقامة مسماة “عائشة”و استلمت سنة 2017.

وتتسع الدار لـ42 غرفة مع حمامات وشرفات تضم 84 سريرا منها 6 غرف بإقامة “يونس” الموجهة للأطفال، فضلا عن قاعات للعب والأنشطة لفائدة الأطفال من جميع الأعمار.