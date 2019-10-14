بالصور.. دحمون يدشن المدرسة الوطنية للمهندسين ببلدية شتوان ولاية تلمسان

قام صبيحة اليوم الإثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية بتدشين المدرسة الوطنية للمهندسين ببلدية شتوان ولاية تلمسان.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن السلطات العمومية قررت فتح مدرسة وطنية لمهندسي المدينة.

وستعنى المدرسة بتقديم تكوين حديث يتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف الوزير، أن وزارة الداخلية قامت بوضع مناهج دراسية متطورة تتماشى ومختلف التحديات التي تواجه تسيير مدننا.

وأكد دحمون، أن هنالك برامج صممت لضمان تكوين وتأهيل ورسكلة إطارات الوزارة الوصية وإطارات الجماعات المحلية.

وأشار دحمون أنه ينتظر من المدرسة الإسهام في تنمية وتطوير البحوث المتعلقة بمجالات تسيير وتنظيم المدينة.

من خلال إعداد أعمال ودراسات بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية الناشطة في نفس المجال.