بالصور.. دحمون يعطي الضوء الأخصر لإنجاز مستشفى ببراقي

الوطني
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بالصور.. دحمون يعطي الضوء الأخصر لإنجاز مستشفى ببراقي
بقلم نويس عبد الجلال

قام، وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، مساء اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس لإنجاز مستشفى ببراقي شرق العاصمة.

وقد أعطى وزير الداخلية دحمون الضوء الأخضر في انطلاق أشغال المستشفى ببراقي، والذي يسع 120 سرير.

ودعا المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، الى اتخاذ تدابير لتحسين التكفل باستعجالات امراض القلب و الأزمات القلبية .

كما أسدى تعليمات قصد تقليص آجال تسليم المشاريع بالتنسيق مع مؤسسات الانجاز الوطنية.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ وزير الداخلية، قام اليوم بزيارة عمل وتفقد لمشاريع تخص قطاعه بالعاصمة، حيث أعطى إشارة انطلاق العديد من المشاريع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت الحكومة رفع التجميد عن مشاريع أولوية بقطاع الصحة و الذي خص بالنسبة لولاية العاصمة.


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