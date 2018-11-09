بالصور.. دخول المحطة البرية لنقل المسافرين بالبليدة حيز الخدمة

دخلت المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين بالبليدة اليوم الجمعة حيز الخدمة.

فبعد نحو ست سنوات من انطلاق أشغال هذه المحطة الجديدة التي توقفت عدة مرات لأسباب تقنية و أخرى إدارية.

فتحت اليوم أبوابها أمام المسافرين الذين انبهروا بالخدمات التي تتوفر عليها و كذا بتصميمها الذي يضاهي حتى بعض المطارات.

وتتوفر المحطة المنتظر أن تستقبل يوميا نحو 20 ألف مسافرا و700 حافلة على مختلف المرافق العصرية التي يحتاجها المسافر.

من مطاعم وفضاءات مخصصة لراحتهم وكذا فروع لمراكز بريدية بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة لضمان أمنهم وسلامتهم.