بالصور.. دراما بوليسية “لعبة خطيرة” مفاجأة رمضان 2022

شُرع بداية من يوم أمس في عملية تصوير دراما بوليسية جزائرية بعنوان “لعبة خطيرة” تحت اشراف شهرازاد عيواز.

السلسلة البوليسية من تأليف وإخراج فاطمة وزان المعروفة بأعمالها التي تعلق بها الجمهور الجزائري كثيرا على غرار “الإمتحان الصعب”،”الليالي البيضاء ” وخاصة “الذكرى الأخيرة.

وقالت المخرجة ومؤلفة السيناريو فاطمة وزان لـ”النهار أون لاين”: أن السلسلة تدور في عدة أحداث درامية وبوليسية مشوقة، وتتكون من عدة حلقات تحكي قصص مختلفة لا علاقة لها بالأخرى،..”

أما عن موعد بث الحلقة الأولى من هذه السلسلة ،قالت وزان:”نحن نعمل ماراتون لإتمام التصوير المقرر في 10 أيام.. لندخل بعد ذلك في مرحلة المونتاج والبقية. ليكون جاهزا خلال رمضان 2022. مشيرة إلى أنها تعمل بإمكانياتها الخاصة. ومن المفترض أن تعرض السلسلة في التلفزيون العمومي..”

و عن الوجوه المشاركة في هذه الدراما البوليسية، قالت وزان: لست من هؤلاء الذين يعتمدون على المؤثرين في اليوتوب والأنستغرام”، لدي فكرة محددة عن الشخص الذي سيقوم بهذا الدور، وليس بالضرورة أن يكون مؤثرا، المهم أن يكون في المستوى وفقط.”

وأضافت أن البطولة في السلسلة يتولاها الممثل عز الدين بورغدة، إسلام مختاري، جمال عوّان، سُهى ولهى وغيرهم.. بالإضافة إلى وجوه جديدة مميزة ستكتشفونها .”

من جهتها ،قدمت مديرة الإنتاج شهرزاد عيواز تشكراتها الكبيرة لجهاز الأمن الذي سهل لهم المهمة كثيرا. خاصة و أن الفيلم كله يدور في أحداث بوليسية: “لولا مساعدة رجال الأمن لنا.لما تمكنا من إنتاج هذا العمل.. تشكراتنا كلها لمديرية العامة لولاية الجزائر و كذلك الأمن الحضري لبلدية المحمدية الذي نصور في مقرها، والذي ساعدنا باللباس والأسلحة والسيارات.