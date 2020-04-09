بالصور.. درك حاسي بونيف يحجز 42 قنطار تمر مخزّنة ومغشوشة العلامة بوهران

تمكنت عناصر المجموعة الاقليمية لدرك حاسي بونيف بوهران من حجز 42 قنطارا من التمر.

وكان صاحب البضاعة ينشط دون التقيد بالسجل التجاري والفوترة مع مخالفته لشروط التبريد والتخزين من أجل المضاربة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة على مستوى مستودع ببلدية حاسي بونيف ليتم تنشيط عنصر الاستعلامات أين تم تحديد هوية صاحب المستودع المدعو (ب.ع.ه) 42 سنة كان يستغله لتخزين مادة التمر بطريقة غير شرعية.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم العثور داخل المستودع على 42 قنطارا موزعة على صناديق مهياة بالإضافة إلى مواد توضيب وعلب بها علامات تجارية مسجلة بإسم دقلة نور وثمار الجزائر مغشوشة.