بالصور… درك سطيف يواصل البحث عن مفقود فيضانات عين الكبيرة

تواصل مصالح الدرك الوطني عملية البحث عن شخص فُقد لليوم الثامن على التوالي بعد فيضانات عين لكبيرة بسطيف.

وتم تسخير أكثر من 500 دركي من مختلف الوحدات مع فرق مختصة في عملية البحث وتقفي الآثار.

مع الكلاب البوليسية برفقة آليات خاصة بعملية البحث، بالإضافة إلى طائرة مروحية تابعة للدرك الوطني.

ابتداء من مكان اختفاءه من دوار قراقرة وصولا إلى قنطرة لحكومة بلدية بني عزيز.

فيما تبقى عمليات البحث متواصلة على طول مجرى وضفاف واد حيوان وواد منعة وواد بورديم.

وصولا الى بلدية ادهامشة على مسافة تقدر بأكثر من35 كلم .