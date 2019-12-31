بالصور.. درك عنابة يشكل مخططا إستعجاليا ليلة رأس السنة الميلادية

سطرت مساء اليوم، مختلف وحدات الدرك الوطني بعنابة، مخططا أمنيا محكما لضمان أمن المواطنين والمسافرين خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

وشكلت أيضا ذات القوات عدة مداهمات لأوكار الجريمة بإقليم الإختصاص خاصة الشريط الساحلي، وتعزيز الدوريات الأمنية على مستوى الطرقات.

وهذا مع تقديم نصائح وتوجيهات لأصحاب المركبات، وتعزيز برنامج مراقبة المسافرين بمحطات القطار والحافلات.

وتهدف قوات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من خلال هذا البرنامج إلى بث الراحة والطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان أمن المواطنين في الأماكن العمومية.

