بالصور.. درك غرداية رفعنا 181 تقريرًا للسلطات حول النقاط السوداء بطرقات الولاية

أعلنت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية عن انطلاق حملة وطنية تحسيسية للحد من حوادث المرور.

وكشف المقدم ناصري عبد الواحد قائد المجموعة الإقليمية على هامش إستعراض الحصيلة السنوية للمجموعة أنّ تستهدف حافلات نقل المسافرين و شاحنات الوزن الثقيل.

مضيفًا أنّ قيادة الدرك الوطني حددت هامش التسامح “La Tolérance” بالرادار، حسب نسبة الحوادث، حيث تزيد وتنقص طرديا.

مؤكدًا على تنسيق مصالح الدرك مع السلطات المحلية من أجل تحديد النقاط السوداء بالطرقات يكون بشكل دوري.

وأنّه تم إرسال 181 تقرير إلى والي الولاية ومديرية الأشغال العمومية حول النقاط السوداء المسببة لحوادث المرور بطرقات الولاية، من أجل إصلاحها ورفع المسببات لتجنب تكرر حوادث بها.

مؤكدًا أنّه عادة خلال العمليات التحسيسية لن يتم رفع المخالفات المسجلة بالرادار بالرغم من تسجيلها.

وخلال العرض عرج المقدم، على النشاط المميز لإفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في إطار مكافحة المخدرات.

أين تم تسجيل نتائج مرضية إضافة إلى مختلف نشاطات المجموعة على غرار فتح تحقيق بيئي ضد الشركات البترولية ببلدية الضاية بن ضحوة بعد رفع مخالفات.

مؤكدًا لأن إستتباب الأمن جعل من المنطقة مقصد للسياح الأجانب والداخليين مردفًا أنّه يتم الإستنجاد بالدليل لمعرفة المسالك الصحراوية في إطار التنسيق بين الجهاز والمواطنين.