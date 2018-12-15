بالصور.. درك وهران يحجز اكثر من 10 قناطير لحوم بيضاء وحمراء فاسدة

أخبار الجزائر
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بالصور.. درك وهران يحجز اكثر من 10 قناطير لحوم بيضاء وحمراء فاسدة
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من سرية امن الطرقات التابعة للدرك الوطني بوهران خلال دوريات عادية لها من توقيف سيارة تجارية من نوع “شانا”

تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش على اكثر من 5 قناطير من لحم الدجاج تبين بعد معاينتها انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

فيما تم في عملية تانية من نفس الفرقة من ضبط خلال تفتيش مركبة من نوع كيال من العثور بداخلها على حوالي قنطارين دجاج وأكثر من قناة من لحم الدرك الرومي إلى جانب نحو 3 قناطير من لحم الجدي كانت مخبأة بالسيارة وتفتقر لشروط التبريد.

حيث وبعد معاينتها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري حيث تم توقيف أصحابها واقتيادهم إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم فيما تم تحويل اللحوم المحجوزة الى حديقة الحيوانات.

 


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