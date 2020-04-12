بالصور.. دروغبا يساعد كوديفوار في مكافحة كورونا

بادر النجم السابق للمنتخب الإيفواري، ديدي دروغبا، بخطوة كبيرة لمساعدة بلده كوديفوار في علاج مرضى كورونا، والتصدي لهذا الوباء العالمي.

وقام القائد السابق لمنتخب الفيلة، بوضع المستشفى الخاص به، تحت تصرف بلده، لمعالجة المواطنين المصابين بفيروس كورونا.

ويحظى النجم الساق لنادي تشيلسي الإنجليزي، بشعبية كبيرة في كوديفوار، نظير ما قدمه لمنتخب الفيلة، والأعمال الخيرية التي يواظب على القيام بها لفائدة بلده.

يذكر أن ديدي دروغبا، واحد من عديد نجوم الساحرة المستديرة عبر العالم، الذين ساهموا في مساعدة بلدانهم، للتصدي لفيروس كورونا.